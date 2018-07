POJANA M. – Si rompe tubatura, problemi alla rete idrica di Noventa

Riceviamo e pubblichiamo una comunicazione dell’Amministrazione Comunale di Noventa Vicentina, nella quale si fa riferimento alla carenza o mancanza d’acqua in molte abitazioni nella giornata odierna

“Vi Acqua -scrivono- ha comunicato che a causa di un grosso guasto nel territorio di Pojana Maggiore avvenuto nella serata di ieri, oggi (31 luglio 2018) a Noventa Vicentina si sta verificando una forte carenza di acqua.

In particolare, a causa della riduzione di pressione nelle linee, saranno particolarmente interessati alla mancanza di acqua i piani più alti delle abitazioni.

Noventa Vicentina ha due fonti di approvvigionamento, una linea proveniente da Pojana Maggiore e l’altra da Almisano.

Il torrino di Noventa Vicentina si è svuotato velocemente per l’uso intensivo dell’acqua per le alte temperature.

Vi Acqua assicura che il guasto sarà riparato nel pomeriggio di oggi ed entro la notte la situazione tornerà alla normalità.

Potrà accadere che l’acqua una volta riparato il guasto e ripristinata la pressione di esercizio potrà apparire non del tutto limpida, tale disguido connesso al repentino ripristino della pressione, si risolverà nel giro di breve.

Per qualunque problematica si suggerisce di interfacciarsi con il gestore numero verde: 800991522”