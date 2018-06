POJANA M. – Scontro tra due auto: due donne ferite

Alle 12:15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palladio a Pojana Maggiore per un incidente tra due auto: due donne ferite. La squadra dei pompieri accorsa da Lonigo ha messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti erano già stati assistiti da un medico di passaggio e dal personale del Suem 118. Le due donne che viaggiavano a bordo di una Peugeot 208 sono state portate in ospedale per ulteriori accertamenti, illeso il bambino che viaggiava con loro a bordo dell’auto. Illesi il conducente e il passeggero a bordo dell’Audi A5. La polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire le cause del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.