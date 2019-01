POJANA M. – Incidente sul lavoro: operaio ferito

Alle 17 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cagnano a Poiana Maggiore per soccorrere un operaio rimasto incastrato con un arto in un macchinario per la lavorazione di verdura all’interno di un’azienda. I pompieri accorsi da Lonigo e Vicenza hanno lavorato per oltre 40 minuti con cesoie e flessibili e altre attrezzature per liberare la mano dell’uomo, che intanto era assistito dal personale del Suem 118. Il ferito una volta liberato è stato stabilizzato dai sanitari e subito trasferito in ospedale. Sul posto il personale dello Spisal.