POJANA M. – Importanti interventi sul Ronego

Sono stati recentemente portati a termine dei lavori di ripresa infiltrazione sull’argine sinistro dello scolo Ronego, in territorio comunale di Pojana Maggiore, all’altezza della chiavica Bettanin, mediante la costruzione di un diaframma in terreno vegetale adeguatamente costipato per una lunghezza di circa 30 metri.

“Un lavoro certosino – commenta il presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio Parise – posto in atto grazie all’intervento dei tecnici consortili presenti nel territorio, che hanno ravvisato l’esigenza di intervenire al più presto per assicurare la funzionalità idraulica di uno scolo, il Ronego, che serve una vasta area territoriale, tra le province di Verona e Vicenza”.

L’intervento effettuato sul Ronego, in territorio comunale di Pojana Maggiore, effettivamente, ha effetto sull’intero corso d’acqua, che si estende per oltre 20 km da Spessa di Cologana Veneta e confluisce tra Noventa Vicentina e Lozzo Atestino.

“L’intervento che abbiamo eseguito – aggiunge il presidente Parise – era divenuto urgente, al fine di manutenere in buono stato il canale, che riveste un ruolo determinante per il territorio e lo preserva da allagamenti, in concomitanza con eventi importanti”.

Salvaguardare il territorio rimane la priorità per il Consorzio, il cui personale deve essere costantemente inserito in un percorso di formazione.

“Lavori come questo fanno comprendere e confermano il ruolo strategico dei Consorzi di bonifica – conclude il presidente Parise – e sebbene l’azione di questi enti non sia sempre visibile, perché spesso agiscono in regime d’urgenza ed in luoghi non particolarmente frequentati, le conseguenze positive del loro intervento sono fondamentali. Proprio per questo è importante che il Consorzio possa dotarsi di mezzi all’avanguardia e personale altamente qualificato ed inserito in un percorso di formazione continua fondamentale per garantire la sicurezza e la qualità degli interventi”.