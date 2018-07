POJANA M. – Con l’auto dentro il fossato: 2 feriti

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, mezz’ora dopo la mezzanotte circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pezze Lunghe a Pojana Maggiore per un’auto finita in un fossato contro il terrapieno in cemento dell’ingresso di un cancello, abbattendo anche un palo: due feriti. I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza l’auto, messasi in posizione verticale ed estratto i due ragazzi, che sono stati presi in cura dal personale del suem 118. I feriti sono stati stabilizzati per essere portati in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro e il carro attrezzi del soccorso stradale per portare via la vettura. Le operazione di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.