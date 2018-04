POJANA – COLOGNA: Lavori sul Ronego

Con gli interventi recentemente conclusi allo scolo Ronego, in particolare in alcuni tratti ricompresi nei territori comunali di Cologna Veneta, Roveredo di Guà e Pojana Maggiore, sono stati risolti numerosi problemi relativi alla sicurezza idraulica di una vasta area del Vicentino e del Veronese. “Siamo orgogliosi dei lavori eseguiti allo scolo Ronego – commenta il presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio Parise – sia per l’utilità degli stessi, che per la collaborazione con l’amministrazione, sempre attenta e disposta a lavorare in team per la tutela e la sicurezza del territorio”. L’attività effettuata dal personale del Consorzio, per un’estensione di oltre due chilometri, ha previsto l’espurgo del fondo di alcuni tratti dello scolo Ronego, per riportare l’alveo principale al centro del corso d’acqua e migliorare la funzione idraulica. Ricordiamo che il Ronego era stato oggetto, anche in tempi non troppo lontani, di altri interventi, a carattere strutturale sull’alveo. Tale corso d’acqua, infatti, è il collettore principale di un vasto bacino idrografico costituito da aree di pianura e di collina, che comprendono la parte a sud-ovest dei Colli Berici della superficie di quasi settemila ettari. “Oggi il territorio è stato messo in sicurezza – conclude il presidente Parise – grazie ad un intervento eseguito con attenzione e perizia. Il Basso Vicentino, per la particolare configurazione idrografica, è considerato particolarmente vulnerabile alle precipitazioni, quindi era indispensabile provvedere con un’attività di ripristino delle condizioni ottimali di sicurezza per tutelare la comunità del territorio interessato”. Analogamente, però, i lavori effettuati avranno effetto anche sui limitrofi comuni veronesi di Cologna Veneta e Roveredo di Guà.