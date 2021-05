Pojana, anziani aggrediti e derubati nella notte

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Giornale di Vicenza di oggi riporta un aggressione subita da due coppie di anziani ieri sera, intorno alle 23, a Cagnano di Pojana Maggiore.

I delinquenti hanno forzato le porte d’ingresso delle due abitazioni, entrando prima in quella al piano terra e poi a quella al primo piano. Sorpresi dai proprietari, i malviventi hanno prima zittito la donna al piano terra perché non gridasse, quindi le hanno strappato la catenina d’oro che portava al collo; successivamente hanno schiaffeggiato l’anziano che abita al primo piano e rubato 500 euro in contati.

Le indagini dei carabinieri sono ancora in corso.