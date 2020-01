Pochi giorni per entrare in Accademia – Il corso per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: tutte le informazioni

Il 28 dicembre 2019, sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale del 27.12.2018, è stato pubblicato il bando relativo al concorso, per esami, per l’ammissione al 202° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.

L’attività formativa prevede, per l’Arma dei Carabinieri, un biennio di studi presso l’Accademia Militare di Modena ed successivo un triennio presso la Scuola Ufficiali di Roma al termine del quale, previo superamento dell’intero iter addestrativo, i giovani conseguono la Laurea in Giurisprudenza.

Al concorso potranno partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, fissato alle 24 del 31.01.2020.

Al riguardo, da diverse settimane due Ufficiali del Comando Provinciale CC di Vicenza stanno presentando l’opportunità formativa, prendendo parte a incontri con studenti frequentatori delle classi 5^ delle scuole secondarie di secondo grado (Valdagno, Schio, Bassano del Grappa e Vicenza) nell’ambito delle iniziative di “orientamento in uscita” che le scuole cercano di allestire per i loro studenti.

Il link ove si possono trovare notizie di dettaglio è http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-per-esami-per-lammissione-al-202-corso-dellaccademia-per-la-formazione-di-base-degli-ufficiali-dellarma-dei-carabinieri-(60-posti)