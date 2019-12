Plastic tax, domani a Schio un’ora di fermo in produzione

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Domani l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan parteciperà all’ora di fermo di produzione indetto dai produttori di plastica del settore del packaging che rischia danni gravissimi a causa della ‘plastic tax’. Lo comunica l’assessore, annunciando la propria presenza domani a Schio, dalle ore 11 alle ore12, in un paio di aziende del distretto veneto del packaging.

“Il packaging in Veneto e in Emilia Romagna rappresenta direttamente e indirettamente migliaia di aziende produttrici, spesso di grandi dimensioni, e vale circa 30 mila posti di lavoro che non possiamo prenderci il lusso di perdere”, dichiara Donazzan.

“Quello del packaging – conclude – è un settore che inquina meno di molti altri, compresi molti comparti definiti sostenibili, consuma meno energia e nel quale la percentuale di riciclabile sfora percentuali del 60 per cento. Per questo la considero una idea balzana, una tassa dannosa e ideologica”.