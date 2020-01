Plastic free, la giunta approva le linee di indirizzo per utilizzare materiale biodegradabile nelle manifestazioni

Vicenza vuole diventare città “plastic free”. Questa mattina, su proposta dell’assessore all’ambiente Simona Siotto, la giunta comunale ha infatti adottato delle linee di indirizzo per l’utilizzo del materiale ad uso alimentare biodegradabile durante gli eventi e le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Vicenza.

“Il parlamento e il consiglio dell’Unione Europea – ha ricordato l’assessore Simona Siotto – si sono posti l’obiettivo di eliminare progressivamente gli oggetti in plastica monouso, in sintonia con l’esigenza di diminuire l’uso della plastica avvertita su scala mondiale. Gli stati membri, in particolare, dovranno recepire entro il 3 luglio 2021 l’indicazione di ridurre la presenza di prodotti di plastica nell’ambiente. La nostra città da tempo si è dimostrata sensibile a questa tematica, a partire dai giovani e dalle scuole, dove si è via via diffusa l’eliminazione delle bottigliette in plastica a favore delle borracce. Il Comune, a sua volta, ha già promosso eventi “plastic free”, come la Notte bianca, raccogliendo il plauso dei cittadini. Ora, con queste linee guida, intendiamo dare un segnale forte per promuovere le buone pratiche. Non intendiamo imporre nulla a nessuno, ma stimolare comportamenti virtuosi, dando per primi il buon esempio. E’ per questo che nelle iniziative da noi organizzate, a partire da quelle culturali, introdurremo la progressiva la sostituzione di piatti, bicchieri, posate di plastica con prodotti in materiale biodegradabile”.