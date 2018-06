PIOVENE ROCCHETTE – Ruba un frigo dall’isola ecologica: denunciato per furto

Nell’ambito dei controlli sul territorio intensificati dal nucleo dei Carabinieri di Schio in tutto il territorio dell’AltoVicentino, poche sere fa a Piovene Rocchette è stato denunciato per furto aggravato il 60enne magrebino E.B. L’uomo si era introdotto di notte nell’isola ecologia del paese, in via Caltrano, rubando un frigo ed altro materiale elettronico in disuso.