PIOVENE ROCCHETTE – Mini-car sbanda ed esce di strada: 10 metri di volo

Stamattina verso le ore 7:45 una trentasettenne di Piovene Rocchette, alla guida di una mini-car, stava percorrendo via Caltrano di Piovene Rocchette con direzione Chiuppano. Giunta in prossimità del ponte autostradale, per cause in corso di accertamento da parte del personale del distaccamento di Polizia Locale di Piovene Rocchette intervenuto sul posto, ha perso il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla parte destra della strada. Nonostante la frenata, il mezzo ha proseguito la marcia colpendo e divergendo la rete di cinta autostradale, per poi terminare la corsa una decina di metri più in basso. L’occupante ha riportato lievi ferite. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Schio e un’ambulanza del nosocomio di Santorso per il successivo trasporto in ospedale dell’infortunata.