Pioggia e grandine nel Vicentino (FOTO&VIDEO LIVE)

Nel primo pomeriggio ha cominciato a piovere un po’ ovunque nel Vicentino. Piove in Val Chiampo e nel Basso Vicentino. Segnalati allagamenti in zona industriale ad Arzignano dopo una fulminea ma potente bomba d’acqua. Segnalata grandine a Sovizzo, Vicenza Ovest ma soprattutto tra Thiene e Schio. Imponente grandinata a Piovene Rocchette, come si vede nelle foto condivise sui social.

Foto Greta Signorato e Rita Leoni (Piovene Rocchette)

Video da Arzignano (zona industriale)