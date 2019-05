Pioggia battente, allagamenti e ieri il Bacchiglione a 3,72 m

Una pioggia battente e continua ha interessato tutta la regione domenica 19 maggio e le previsioni non sono rassicuranti. Pioggia anche oggi e cielo coperto per almeno 15 giorni. Mai come in questo periodo si spera in un clamoroso sbaglio dei meteorologi. Si calcola che ieri siano caduti dagli 80 ai 100 mm di pioggia C’è la pioggia.

Il Bacchiglione ha raggiunto il suo livello massimo ieri pomeriggio alle 16.30 raggiungendo i 3,72 metri. In base ai dati della centralina di Sant’Agostino fra sabato e stamane sono caduti circa 100 mm di pioggia

Decine le chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia locale per allagamenti, molti dei quali causati dall’incuria e dal fatto che le griglie di scolo fossero ostruite per la presenza di rami, foglie o rifiuti. Ieri sera il Comune di Vicenza ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) per monitorare la situazione. Situazione critica lungo il Retrone. Già ieri mattina la parte finale di via Fusinieri era allagata. Ma in decine di punti della città si sono creati allagamenti, anche alla rotatoria di Ponte Alto. Situazione critica anche all’Anconetta e in Cul de Ola. al lavoro Protezione Civile e Amcps per raccogliere detriti e ramaglie che ostruivano le griglie delle rogge.

Situazione molto critica anche a Colceresa (Comune nato dalla fusione di Mason e Molvena), dove la rete idrica è stata messa a dura prova con diverse esondazioni. Allagata la Nuova Gasparona alla rotatoria di via Breganzina ai confini con Breganze, per l’esondazione del Riale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore