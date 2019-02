Pignorata casa a proprietario: famiglia con 3 bambini rischia di rimanere per strada

Dopo aver dato in affitto un appartamento di proprietà a Vicenza, acquistato grazie ad un mutuo bancario, un cittadino del Bangladesh ha pensato di trasferirsi a Londra, continuando a percepire l’affitto, ma smettendo di pagare le rate alla banca, finché l’abitazione non è stata pignorata. Tutto questo all’insaputa degli inquilini: un uomo e una famiglia composta da padre, madre e tre figli piccoli (di 2, 5 e 10 anni)

Ieri agli inquilini si è presentato all’improvviso l’incubo dello sfratto.

Il proprietario, infatti, è tornato a Vicenza e si è recato nella sua ex proprietà in via Caboto, riferendo loro senza alcun preavviso che dovevano andarsene e che avrebbero dovuto riconsegnargli le chiavi della casa al fine di poterle dare alla banca. Gli animi si sono accesi e sul posto è stata chiamata la Polizia di Stato. Gli affittuari infatti, che hanno finora pagato complessivamente 450 euro al mese, non avevano alcuna intenzione e possibilità di abbandonare l’abitazione.

Alla fine, grazie all’intervento della Polizia, il proprietario ha deciso di concedere più tempo agli inquilini per trovare una sistemazione.