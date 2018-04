PIETRO MARZOTTO – Variati: “Addio ad un imprenditore vero”

“Pietro Marzotto, un imprenditore vero e un innovatore – lo ricorda così Achille Variati, sindaco e presidente della Provincia di Vicenza –. Negli anni della crisi del tessile, che aveva messo in difficoltà il gruppo, ne risollevò le sorti, lanciando un nuovo piano industriale e acquisendo marchi prestigiosi come Hugo Boss e Valentino, meritando rispetto e considerazione nel mondo. Un uomo a cui non sono mancati determinazione e coraggio per aprire strade nuove, rischiando capitale e ottenendo risultati di successo. Il mondo del lavoro e l’economia vicentina e italiana gli devono molto”.