Pietro Fiorentini sbarca in Borsa

Pietro Fiorentini entra a far parte del programma ELITE di Borsa Italiana

Con la cerimonia tenutasi ieri sera presso la sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte in Piazza degli

Affari 6 a Milano, Pietro Fiorentini è entrata ufficialmente a far parte di ELITE, il programma di Borsa

Italiana dedicato a promuovere la formazione e lo sviluppo organizzativo e manageriale delle eccellenze

d’impresa.

ELITE è una piattaforma progettata per promuovere l’innovazione, accelerare la crescita e migliorare le

performance delle realtà più ambiziose di tutto il panorama internazionale. Il percorso formativo –

sostenuto da Confindustria e dai Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico – è studiato per

affiancare le imprese in un processo di cambiamento culturale e organizzativo, che le avvicina ai mercati di

capitali, ne rafforza la capacità di competere, ne migliora la governance e i rapporti con investitori

qualificati. Uno strumento essenziale per le aziende che vogliono puntare sulla crescita, non solo

dimensionale, ma anche culturale.

Per essere ammessa al programma ELITE un’azienda deve soddisfare diversi requisiti sia economici

(fatturato, risultato operativo e utile sopra una determinata soglia minima) che qualitativi (solido

posizionamento competitivo, progetto di crescita convincente, crescita storica e potenziale futuro,

motivazione ad affrontare cambi culturali). Ad oggi, più di 1200 aziende da 42 paesi (con oltre 85 miliardi di

euro di ricavi combinati e circa 490.000 dipendenti complessivi) fanno parte del network ELITE: una

selezione accurata ed esclusiva di cui con orgoglio entriamo a far parte.

L’ammissione di Pietro Fiorentini al programma rappresenta un’ulteriore conferma dell’appartenenza

dell’Azienda ad un ristretto gruppo di realtà imprenditoriali ambiziose, con un modello di business solido e

una chiara strategia di crescita futura. Società che hanno accettato la sfida di rappresentare la vetrina

dell’eccellenza, consapevoli dell’importante ruolo che dovranno rivestire nel futuro dei rispettivi paesi.

“Siamo onorati di entrare a far parte del programma ELITE ed entusiasti di cominciare questo percorso di

formazione – dichiara Cristiano Nardi, Presidente Esecutivo del Gruppo Pietro Fiorentini – Siamo sicuri che

sarà un’importante opportunità non soltanto per la nostra Azienda ma per tutti i manager che

parteciperanno al programma, una grande esperienza di crescita professionale e personale.”