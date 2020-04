Pietro Fiorentini dona 10.000 mascherine all’Ospedale San Bortolo di Vicenza

In una situazione di emergenza come quella attuale, caratterizzata da un’elevata necessità dispositivi di protezione individuale (DPI), nella giornata odierna Pietro Fiorentini ha donato diecimila mascherine sanitarie all’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Le mascherine sono di tipo FPP2 e serviranno per proteggere i medici e i paramedici delle varie strutture ospedaliere a cui verranno distribuite, persone che in queste settimane stanno facendo un lavoro straordinario in difesa della salute pubblica, spesso anche mettendo a repentaglio la propria.

“Ci è sembrato doveroso dimostrare solidarietà con gli operatori sanitari del territorio vicentino – ha dichiarato Mario Nardi, Amministratore Delegato di Pietro Fiorentini – sia con questa iniziativa che con la donazione da 100.000 € fatta la settimana scorsa alla Fondazione San Bortolo. In questo momento crediamo sia molto importante che le Aziende facciano sentire la loro presenza sui territori in cui operano. Il valore della solidarietà è essenziale nell’emergenza in corso, ma lo sarà ancora di più nella fase successiva, quando dovremo ripartire con grande determinazione per superare le conseguenze di questo difficile periodo.”

“Ogni donazione è un segno di aiuto e vicinanza di cui abbiamo un estremo bisogno – afferma Massimiliano Zaramella, Presidente dell’associazione Obiettivo Ippocrate e in rappresentanza anche della Fondazione San Bortolo – Le mascherine donate da Pietro Fiorentini permetteranno agli operatori sanitari di continuare a fare il proprio lavoro con maggiore serenità, nell’attesa di un miglioramento della situazione che tutti ci auguriamo possa arrivare nel più breve tempo possibile.”