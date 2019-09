Piccoli chef crescono al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza

“Fare formazione e vedere bambini e genitori con le mani “sporche”, intenti a preparare il proprio dolce dei sogni, ha davvero riempito il cuore di soddisfazione. Così decine di piccoli aspiranti chef hanno vissuto questa prima giornata da junior chef, grazie alla Junior chef academy, che questo weekend si svolge nel centro storico di Vicenza. Un evento partecipato, che descrive chiaramente l’interesse dei bambini e delle loro famiglie per il buon cibo, specie quando sono loro i protagonisti di preparazioni guidate, ma prima di tutto frutto della fantasia”. Con queste parole il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo, descrive il successo dell’evento che vede Coldiretti e Campagna Amica Vicenza quali partner.

Il mercato coperto di Campagna Amica, anche domani, domenica 29 settembre, promuoverà quattro eventi (senza prenotazione), nell’ambito della Junior chef academy, che conta sul patrocinio del Comune di Vicenza e la collaborazione di numerosi partner, protagonisti degli eventi cittadini. Dalle 10 alle 13 sarà possibile cimentarsi in “Un filo d’olio”, per scoprire segreti e caratteristiche di questo prodotto dalle mille sfaccettature; alle 10 un mare di divertimento con “Indovina chi”, per scoprire l’alimento segreto che si nasconde tra le postazioni dei produttori, alle 11 “Mangiare a colori”, per scoprire come il piatto può trasformarsi in una vera e propria tavolozza, su cui dipingere il proprio piatto, a seconda dei gusti, della stagione e, perché no, dell’umore. Infine, l’entusiasmante “Detective della spesa”, alle 12, per diventare dei consulenti di mamma e papà al momento di fare la spesa.

L’evento è stato ideato da Elena Zanotto, de Il mondo di Bu. “Nascosta dietro le lunghe orecchie di Bu, ci sono io! Elena, laureata in Conservazione dei Beni culturali, moglie di Sergio e mamma di Anna, la mia vera ispiratrice. Sono cresciuta in campagna ed ho imparato l’amore per il cibo dai miei nonni. Credo che la cucina sia il cuore della casa, un luogo in cui condividere indimenticabili gesti quotidiani con i propri figli. Desidero che nel cuore e nel piatto, della mia dolcissima bimba, ci sia sempre il meglio”. Poche chiare parole, di Elena Zanotto, che descrivono cosa attenderà a bambini e famiglie, questo weekend, al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza ed in alcuni luoghi strategici del centro storico.

“Abbiamo colto subito questa interessante opportunità – commenta il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola – in quanto i bambini rappresentano il nostro presente e futuro. Devono essere formati correttamente oggi per diventare cittadini attenti e responsabili domani. Con loro occorre costruire un percorso intenso, ma fatto di giochi e divertimento. Dobbiamo adeguarci al loro linguaggio ed alla loro modalità di comunicare. È una sfida nuova, ma va raccolta con passione”.

Ricordiamo che proseguono due importanti iniziative di Coldiretti Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo agricolo chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire le frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati i riflettori sulla campagna educativa #adottaunalbero, di cui Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno straordinario successo istituzionale ed adesione da parte di cittadini ed imprese. Un progetto che va sostenuto, perciò è importante che i vicentini continuino ad essere generosi, dando il proprio contributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 03069 11886 100000000169.