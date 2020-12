Piccole Dolomiti off limits: Valli del Pasubio e Vallarsa vietano l’accesso per rischio valanghe

Piccole Dolomiti innevate? Solo da lontano. Da oggi infatti le montagne vicentine sono off limits.

Di seguito il comunicato del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto – CNSAS:

A seguito delle straordinarie nevicate e del consistente rischio di distacchi valanghivi, da oggi a data a destinarsi il Comune di Valli del Pasubio stabilisce il divieto di escursione e della disciplina dello sci fuori pista su tutto il comprensorio montano comunale al di sopra dei 1.300 metri di quota.

Fino a successivo provvedimento, il Comune di Vallarsa ha istituito il divieto di transito per tutti i veicoli e i pedoni sulla strada comunale detta delle sette Fontane, che da Pian delle Fugazze porta a Passo Campogrosso, nel tratto compreso tra l’intersezione con la SP 219 e il sentiero diramazione per malga Fratte.Divieto inoltre di transito per tutti i veicoli e pedoni nel tratto compreso tra Pian delle Fugazze e l’Ossario del Pasubio.