PICCOLE DOLOMITI – Incontro ravvicinato con un lupo al Pian delle Fugazze

E’ lui o non è lui? Sembrerebbe essere lui. Un lupo, che passeggia tranquillamente lungo il ciglio della strada del Pian delle Fugazze in Vallarsa. O meglio, ieri mattina c’era. E Giuseppe Zaltron, che passava di lì con la sua auto, ha colto l’attimo e ne ha fotografato l’incontro ravvicinato in sequenza. Le foto che vedete, infatti, sono state scattate ieri da Zaltron che ha avuto tutto il tempo di scattare quattro immagini, tanto l’animale era calmo e a suo agio. Anzi, a voler sognare un po’, nell’ultima foto il lupo sembra proprio guardare in camera.

La sequenza: