PICCOLE DOLOMITI – Il post al vetriolo del Fraccaroli: “Turisti mordi e fuggi, rovina della montagna”

Negli ultimi anni un po’ dappertutto, e purtroppo anche in luoghi magici e sacri come le montagne, si è vista un’escalation di maleducazione e inciviltà. Posti dove regnavano rispetto, cura, ammirazione, e valori unici sono presi d’ assalto da orde di “montanari da ombrellone” come spesso accade all’ormai famosissimo Lago di Braies o al Sorapiss, solo per citarne alcuni famosi. Anche i rifugisti sempre più spesso si lamentano di questi comportamenti e gli ultimi in ordine di tempo sono stati, pochi giorni fa, i gestori del Rifugio Mario Fraccaroli, con un post che ha fatto il giro del web e creato parecchio scompiglio:

“Scriviamo questo post perché siamo molto amareggiati e delusi dal comportamento di alcune persone che frequentano la montagna di notte. Banchettano sulle terrazze del rifugio ignorando completamente il divieto di accesso, urlano disturbando il riposo degli ospiti e cosa ancor più grave lasciano le loro immondizie ovunque. Inoltre usufruiscono del bagno esterno durante la notte e all’apertura del rifugio se ne vanno senza neanche salutare. Se questo è il rispetto per la montagna…”

E ancora, in un post di appena qualche giorno prima : “Con l’avvicinarsi della luna piena di agosto, le domande aumentano. Il rifugio offre il servizio per la cena dalle 19 alle 20.30, alle 22.30 il rifugio chiude per poi riaprire alle 7. Chiunque fosse intenzionato a frequentare la montagna di notte oppure all’alba è ovviamente libero di farlo, ricordandosi però di non avvicinarsi alle terrazze del rifugio per non disturbare chi sta dormendo. Se fuori dagli orari di apertura volete accamparvi, dialogare, far festa, pregare eccetera….siete pregati di farlo lontano dal rifugio. Grazie per la comprensione”.

Il post, oltre ad essere stato molto condiviso, ha innescato anche un acceso dibattito, non solo tra gli addetti ai lavori. I “turisti della domenica”, infatti, come ogni estate, tornano ad essere il tema ricorrente. Una questione che sta sempre di più emergendo poiché legata a corda doppia con l’aumento dei frequentatori della montagna. Nuovi “montanari”, che però non sempre dispongono degli strumenti culturali necessari per comprendere l’ambiente che li circonda, gli equilibri delicati di un ecosistema tanto bello quanto fragile, i pericoli che possono esserci e anche le difficoltà di chi in queste terre alte ha deciso di rimanere a vivere e lavorare, con tanta passione, ma spesso anche tanti sacrifici.