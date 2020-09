Picchiato e derubato 19enne: stava difendendo un amico

Ieri alle 2.15 circa i Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti a Vicenza, in Via Roma, nei pressi di un Kebap dove un ragazzo italiano di 19 anni riferiva di essere stato aggredito poco prima da tre/quattro persone di colore che, dopo averlo percosso, gli avevano rubato il cellulare per poi allontanarsi. La vittima, che ha riportato lievissime ferite, era intervenuta a suo dire, per difendere un amico aggredito dagli stranieri. Le indagini della sezione operativa sono subito iniziate, anche attraverso la visione delle telecamere presenti in zona.