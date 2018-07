Picchia violentemente la compagna: arrestato 31enne

Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Thiene hanno arrestato, per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, D.N. classe ’87, operaio bosniaco residente a Thiene.

La Centrale Operativa dell’Arma, verso le ore 20, ha ricevuto una richiesta di intervento da parte di un cittadino che aveva udito una donna chiedere aiuto ad alta voce: le grida provenivano dall’interno di un appartamento di Thiene ove si stava verificando un’accesa lite in famiglia.

All’arrivo della pattuglia, una donna di 25 anni è corsa incontro ai militari dicendo di essere stata malmenata dal compagno e di aver bisogno di cure mediche ed è stata immediatamente trasportata presso l’Ospedale di Santorso, ove si trova ancora ricoverata in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

L’uomo, alla vista dei carabinieri, dava ulteriormente in escandescenza, gridando e minacciando i militari che procedevano subito all’arresto in flagranza di reato.

Il Pubblico Ministero di turno disponeva la sottoposizione dell’uomo al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.