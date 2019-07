Picchia la moglie davanti ai figli e aggredisce i poliziotti intervenuti

Massacra la moglie di botte davanti ai tre figli piccoli: un 43enne italiano di origine marocchine è stato arrestato per violenza aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, poichè ha anche posto resistenza all’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio è accaduto ieri mattina prima delle 8 nel cortile di un’abitazione di Strada Biron di Sotto. I poliziotti, intervenuti su segnalazione di un vicino di casa, hanno trovato la donna a terra con il volto tumefatto. La donna è stata portata in ospedale dal Suem 118. Ha riportato ferite guaribili in 30 giorni.