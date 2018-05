Picchia la compagna e la manda in ospedale diverse volte, 41enne allontanato da casa

Un uomo di 41 anni è stato allontanato dalla propria abitazione in seguito ad un’indagine condotta dalla seconda sezione della squadra mobile di Vicenza, coordinata dal sostituto commissario Roberto Minervini. Si tratta di un cittadino proveniente dallo Sri Lanka, che in diverse occasioni, negli ultimi 3 anni, avrebbe picchiato la propria compagna, anche davanti ai figli minori. La donna, 40enne, ha un figlio di 17 da un primo matrimonio e un figlioletto di 7 anni dalla relazione con il 41enne.

Le violenze dell’uomo, prima verbali, sono diventate sempre più energiche fino a passare alla violenza fisica. A scatenarle, la gelosia e la gestione delle spese famigliari.

La situazione è precipitata nel 2017 quando, nel mese di marzo, la donna viene per la prima volta picchiata al volto e alle spalle, costretta a rivolgersi al pronto soccorso, dove viene refertata con dieci giorni di prognosi.

Nel luglio del 2017 viene nuovamente picchiata e anche in questo caso ricorre alle cure del pronto soccorso.

Ben più grave l’episodio del febbraio 2018 quando viene colpita alla testa, buttata a terra e presa a calci e pugni alla schiena. Viene portata in ospedale con una prognosi di 40 giorni, con contusioni multiple.

La squadra mobile ha ricostruito l’escalation di violenze richiedendo ed ottenendo alla fine dal Gip Trentin l’allontanamento dell’uomo