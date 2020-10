Picchia la compagna e la madre anziana che tenta di difenderla: arrestato

Ieri sera, verso le 21.30, al numero di emergenza 112 Carabinieri, una 45enne italiana ha chiesto aiuto, perché il compagno convivente, un 35enne magrebino, l’aveva picchiata. Nell’arco di pochi minuti, una Gazzella della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Bassano, ha raggiunto l’indirizzo indicato e ha visto uscire, dalla palazzina, un uomo visibilmente agitato e veniva fermato dai militari intervenuti senza opporre resistenza. La donna che era molto scossa e provata, ha impiegato un po’ a convincersi che fuori alla porta della sua abitazione. La vittima ha raccontato che non era il primo episodio di violenza che subiva, che in passato si era recata più volte al pronto soccorso ma che non aveva mai avuto il coraggio di denunciare il compagno, perché intimorita dalle sue minacce di ritorsione e di ulteriori violenze sia fisiche che psicologiche. Questa volta però, non era riuscita a sopportare l’ennesima aggressione fisica. Tra l’altro, in questa occasione, l’anziana madre di lei, aveva tentato di frapporsi tra i due ma era stata anche lei insultata e spintonata. L’uomo, una volta spinto fuori dell’appartamento, aveva tentato di sfondare la porta con calci e pugni. L’uomo ha detto ai Carabinieri che le donne esageravano, che non era stato affatto aggressivo, cercando appunto di riportare i fatti nell’ambito di una banale discussione familiare.

Ricostruiti i fatti, la donna è stata accompagnata in ospedale dove veniva refertata con 5 giorni di prognosi, mentre l’uomo, sentito il P.M. di turno, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in regime di detenzione domiciliare.