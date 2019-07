Piazzale Bologna e Viale Milano: continua la lotta allo spaccio

Polizia locale, due interventi anti spaccio in piazzale Bologna e viale Milano

Prosegue il controllo del territorio finalizzato al contrasto allo spaccio attraverso le pattuglie antidegrado della polizia locale.

La scorsa settimana gli agenti hanno segnalato alla prefettura due italiani, uno di 32 anni, residente a Cornedo Vicentino, e uno di 42 anni, residente a Sandrigo, per consumo di eroina.

Nel primo caso, il 4 luglio scorso, verso le 11, in piazzale Bologna la pattuglia antidegrado ha notato un italiano di 32 anni avvicinarsi a due stranieri e colloquiare con loro. I due stranieri si sono, quindi, allontananti un attimo per tornare, poco dopo, dall’italiano al quale hanno consegnato un involucro. Il 32enne è stato fermato, quindi, dagli agenti ai quali ha consegnato i 0,12 grammi di eroina acquistata.

Sabato 6 luglio, invece, verso le 15, la pattuglia antidegrado ha notato uno straniero staccarsi da un gruppo di connazionali nei pressi del parco giochi di via dell’Ippodromo per dirigersi in bicicletta in viale Milano. Qui è stato raggiunto da un italiano di 42 anni, residente a Sandrigo. Tra i due è stato notato lo scambio di qualcosa. Gli agenti hanno fermato il 42enne che ha consegnato 0,53 grammi di eroina mentre lo straniero è fuggito.