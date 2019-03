Piazza delle Erbe: l’opinione di Confcommercio

In merito all’ipotesi di modifica della ZTL in piazza delle Erbe, Confcommercio Vicenza evidenzia alcune perplessità. Secondo il presidente Sergio Rebecca “la centralità della piazza, a ridosso di piazza dei Signori, già da sola giustifica il divieto del passaggio delle auto. Stiamo parlando – sottolinea – praticamente del nucleo del centro storico di Vicenza e, pensare a rivitalizzare questa piazza semplicemente facendo transitare nuovamente le auto, fra l’altro in spazi alquanto ristretti, sarebbe un intervento anacronistico, in controtendenza rispetto a qualsiasi idea di valorizzazione del luogo. Piuttosto, utilizziamo questo “movimento” nato dalla coesione tra commercianti, gestori di pubblici esercizi e degli artigiani del posto, per indirizzare l’Amministrazione verso l’adozione di un piano di intervento mirato a rivitalizzare la piazza. Noi in passato – continua Rebecca – abbiamo avanzato delle idee e anche presentato progetti concreti, senza però ricevere il supporto necessario da parte dell’amministrazione precedente. Per questo oggi guardiamo con molta attenzione a questa nuova ventata di energia che spinge a “fare qualcosa per la piazza”, dando fin da subito il nostro sostegno a interventi innovativi a beneficio di tutti”.

Su quest’ultimo punto il presidente di Confcommercio Vicenza ha, infatti, qualcosa da puntualizzare: “E’ evidente che qualsiasi richiesta, se supportata da valide ragioni, meriti considerazione – afferma -, ma nel caso in questione, la comodità o l’utilità di pochi non può prevalere sull’interesse generale. Secondo il nostro punto di vista, per essere efficace ogni intervento va valutato considerando l’intero “sistema città’” da identificare in un piano specifico, con precisi obiettivi valevoli nel tempo e strategie di marketing ben ponderate”.

“Per fortuna – conclude il presidente di Confcommercio Vicenza – sull’area di piazza delle Erbe non c’è stata alcuna promessa elettorale di sperimentazione di apertura al traffico, quindi, l’auspicio è che si possano valutare, per intervenire prontamente, progetti di vera rivitalizzazione”.