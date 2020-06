“Piazza Bassanese”: il nuovo progetto di solidarietà di Luca Bassanese

Luca Bassanese è un artista e cantautore italiano, molto attivo nel sociale, la cui vita è segnata da tre tappe fondamentali: la passione per Fabrizio De André, il contatto quotidiano con il padre e il suono della sua armonica, e infine l’incontro con il compositore e regista Stefano Florio, con il quale inizia una stretta collaborazione, soprattutto per i suoi album e spettacoli.

L’idea di un progetto di crowdfunding nasce in questo momento di emergenza nazionale, in particolare per raccontare l’essenza di una carriera attiva da oltre 15 anni nelle piazze, nei teatri, nell’attivismo sociale, nella vicinanza alle persone e per condividere momenti indimenticabili: un viaggio nella musica, nei ricordi, negli incontri con le associazioni, nella diffusione della musica senza compromessi o stereotipi.

La campagna di raccolta fondi, attiva su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – servirà per la realizzazione del nuovo progetto discografico di Luca Bassanese, una rivisitazione dei brani condivisi in questi anni di carriera in aggiunta ad alcuni inediti.

Per tutti coloro che decideranno di aiutare Luca con il suo progetto sono previste delle ricompense, come il nuovo album, il nome di ogni partecipante all’interno del libretto del CD, una t-shirt personalizzata o un concerto in duo/quartetto per un numero ristretto di persone.

La campagna, grazie alla generosità dei donatori, ha già superato l’obiettivo e si attesta attualmente oltre i 5.500€ raccolti.