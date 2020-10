Piazza Almerico da Schio: la piazza si fa bella

Prosegue il percorso di rigenerazione di Piazza Almerico promosso da Cuore di Schio in collaborazione con Comune di Schio, Ascom Confcommercio Schio, Fav-Diskos Schio e Liceo Artistico A. Martini Schio.

L’iniziativa presentata a sorpresa lo scorso 7 luglio direttamente in piazza Almerico da Schio ha finora raggiunto risultati incoraggianti anche se, per l’esposizione delle opere, bisognerà attendere fino al 28 novembre, come da programma.

Ecco cosa è successo dal 7 luglio, cioè dal lancio dell’iniziativa, sino ad oggi:

La campagna di crowdfunding, attiva dal 7 luglio al 7 settembre, ha raccolto circa 3.600 euro, molti di più dei 2.000 euro di obiettivo prefissato, questo consentirà di esporre in piazza Almerico da Schio complessivamente 21 pannelli di artisti, molti di più dei 12 previsti! Complessivamente sono stati 40 i donatori che hanno contributo alla campagna di crowdfunding, tra cui molte attività economiche della piazza, importanti aziende del territorio scledense e privati cittadini.

Il bando di concorso aperto ad artisti di tutta Italia, attivo dal 7 luglio al 28 settembre, ha visto la partecipazione di oltre 170 artisti per un totale di circa 200 opere. Il bando, pubblicato dai principali portali di informazione legati al mondo dell’arte e dei concorsi di progettazione, vedrà quindi la premiazione di 21 artisti e l’esposizione delle relative opere sulle colonne di piazza Almerico. Le proposte sono giunte da tutta Italia (68 provincie diverse) e una anche dell’Inghiltera. Dalla provincia di Vicenza sono arrivate il maggior numero di opere (27) seguita da Torino con 20 opere. Delle circa 200 opere circa 50 arrivano dal Veneto e le restanti 150 da altre regioni in Italia. In questi giorni la commissione composta da Barbara Corzato, Assessore alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Schio; Petra Cason Olivares, Curatrice d’arte e organizzatrice di eventi culturali; Nicola Minelli, Manager del distretto del commercio di Schio; Giampiero Valente, Docente del Liceo Artistico Martini di Schio; Domenica Frusti, Presidente centro storico Ascom Confcommercio – mandamento di Schio; Milena Zanotelli, illustratrice e docente presso Accademia delle Belle Arti Venezia e Diskos Schio, Formazione creativa e Renzo Matino, grafico di Schio è al lavoro per selezione le 21 opere vincintrici. Delle 21 opere selezionate, 5 sono dedicate ad artisti under 30. Ad ogni artista selezionato, oltre chiaramente all’esposizione dell’opera, verrà corrisposto anche un premio in denaro.

È proprio il caso di dire che di piazza Almerico da Schio si è parlato in tutta Italia e che il 28 novembre la piazza diventerà più bella! Un’occasione in più per visitare Schio e la piazza durante le festività natalizie.