Piano per uccidere i genitori, i carabinieri di Bassano: “Diffuse notizie inesatte, serve riserbo”

Riceviamo e pubblichiamo una note dei carabinieri di Bassano in merito alla notizia circolata in questi giorni del presunto piano di una 15enne per uccidere i genitori. “Il 4 ottobre 2020 -scrivono- il Giornale di Vicenza ha pubblicato la notizia di un’indagine condotta dalla Procura per i Minori riguardante un piano messo in atto da due 15enni di Bassano, per uccidere il papà e la mamma di lei, informazione che da subito ha avuto una risonanza mediatica a livello nazionale. Le inesattezze della notizia, si sono amplificate giorno per giorno, con un’informazione spesso non verificabile, non solo da un segreto istruttorio ma ancor di più per la delicatezza della materia.

Interesse primario della Procura e della polizia giudiziaria, è quello di tutelare sia i minori e le famiglie interessate da questa vicenda nonchè le indagini, che da subito sono state avviate e che porteranno alla definizione del caso.

Appare quindi del tutto opportuno mantenere il massimo riserbo su tutto quello che riguarda questa storia. Le notizie che si potranno fornire nel tempo, saranno attentamente concordate con la Procura interessata”.