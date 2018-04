PIANEZZE – Frontale auto-furgone: bimbo e padre feriti

Un uomo col figlioletto di 2 anni sono i feriti di un incidente avvenuto oggi pomeriggio a Pianezze in via Lorenzin. L’uomo guidava la propria Opel Astra con a bordo anche il piccolo duenne quando, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare frontalmente con un Iveco. L’autista del furgone, un 51enne di Mason, è uscito indenne dall’impatto mentre il padre di famiglia, un 36enne di Cassola, è stato portato all’ospedale in codice rosso.