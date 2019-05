Philippe Daverio al Festival della Bellezza con Palladio

Il Festival della Bellezza porta Philippe Daverio al Teatro Olimpico con “Palladio e lo spirito della forme”Martedì 11 giugno alle 21

Il Festival della Bellezza, rassegna culturale organizzata a Verona per il sesto anno consecutivo, avrà un appuntamento anche a Vicenza.

Il Teatro Olimpico martedì 11 giugno accoglierà Philippe Daverio che parlerà di “Palladio e lo spirito della forme”.

Per la prima volta anche Vicenza rientra nell’articolato cartellone che annovera tra i protagonisti Vittorio Sgarbi, Laura Morante, Giancarlo Giannini, Vinicio Capossela, Matteo Garrone, Patti Smith, Alessio Boni, Nicola Piovani e tanti altri.

L’amministrazione comunale ritiene che sia un’opportunità rientrare in un festival di tale portata che si sviluppa principalmente a Verona e che per questo consente di veicolare l’immagine di Vicenza e del Teatro Olimpico attraverso canali differenti dai consueti. L’evento vicentino vede come protagonista Philippe Daverio, noto storico e critico dell’arte, che nel capolavoro di Palladio parlerà proprio del genio dell’architettura che rende nota Vicenza nel mondo.L’intenzione dell’amministrazione è di partecipare anche alla prossima edizione mettendo a disposizione il Teatro Olimpico e altre sedi prestigiose per uno o più appuntamenti in modo che Vicenza diventi sede stabile di un festival che ha la peculiarità di creare un dialogo tra varie forme culturali.

Il Festival della Bellezza, che quest’anno ha come tema “L’anima e le Forme”, prevede 29 appuntamenti, dal 28 maggio al 16 giugno, a Verona (Teatro Romano, Giardino Giusti, Teatro Filarmonico, Arena), Vicenza (Teatro Olimpico), Mantova (Teatro Bibiena) e a Gardone Riviera (Teatro del Vittoriale).

Per partecipare a “Palladio e lo spirito della forme”, con Philippe Daverio, è necessario acquistare il biglietto di 10 euro (più diritti di prevendita) sui circuiti Geticket (filiali Unicredit, punti vendita, call center 848002008) e TicketOne, o online su www.geticket.it, www.ticketone.it. Eventuali biglietti ancora disponibili sono in vendita prima degli spettacoli.

Per ulteriori informazioni: www.festivalbellezza.itFacebook: @festivalbellezzaInstagram: @festival_della_bellezza