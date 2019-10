PFAS – Pinelli (avvocato della Regione) al sottosegretario Martella: “Regione parte offesa”

In riferimento alle dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, pubblicate oggi da un quotidiano locale, l’avvocato Fabio Pinelli, incaricato dalla Regione Veneto per la Costituzione di Parte Civile nel processo per inquinamento da PFAS, puntualizza quanto segue:

Gli imputati del procedimento per l’inquinamento da PFAS sono, per lo più, chiamati a rispondere di reati di natura dolosa, ed in particolare di aver volontariamente avvelenato acque destinate all’alimentazione prima che fossero distribuite per il consumo e di aver provocato il relativo disastro ambientale doloso.

Il primo dei due reati contestati è punito con la pena della reclusione non inferiore a 15 anni.

Appare, dunque, evidente la strumentalità della dichiarazione resa dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, laddove attribuisce responsabilità alla Regione del Veneto per le emergenze ambientali relative a contaminazione da PFAS.

Se i reati contestati sono dolosi, la Regione del Veneto ne è parte offesa, tanto che si costituirà parte civile nel processo. Sia la Procura della Repubblica che l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari hanno ritenuto che la Regione del Veneto abbia tale qualifica, indicandola quale persona offesa nella richiesta di rinvio a giudizio e nel decreto di fissazione dell’udienza preliminare.