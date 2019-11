Pestano e rapinano soldato americano: arrestati tre giovani, due sono nomadi di viale Cricoli

I carabinieri della Setaf assieme a quelli del Comando Provinciale di Vicenza hanno arrestato tre giovani, due dei quali residenti nel campo nomadi di viale Cricoli. Si tratta di Scyon Cavazza, 29 anni, Carlos Turra 30 anni e René Gabrieli 19 anni.

I tre sono accusati di aver aggredito ai fini di rapina un militare 33enne di stanza alla caserma Del Din, fratturandogli una costola e uno zigomo. L’uomo è stato portato in ospedale con una prognosi di un mese. Si sono appropriati del suo Iphone. I fatti sono avvenuti all’uscita di un locale in via Zamenhof nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 ottobre e l’identificazione dei tre è avvenuta grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e a un’attenta attività di indagine.

Gli arresti sono avvenuti ieri mattina. Grazie all’impiego di un’unità cinofila. Turra è stato arrestato nella propria abitazione, Cavazza in quella della sua fidanzata. Proprio a casa della fidanzata sono stati trovati una pistola Browning calibro 9 con matricola abrasa (inviata ai Ris di Parma per accertamenti e per l’esame balistico), una pistola giocattolo, un machete con lama di 40 centimetri e circa 30 mila euro in banconote false in tagli da 100 euro. Fondamentale l’utilizzo del cane Gomo che ha permesso di trovare l’arma.