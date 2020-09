Pestaggio al Mercato Nuovo: Presidio Vicenza pronto a scendere in strada

“Follia pura quella andata in scena a Vicenza, zona mercato nuovo. Una follia che assume chiaramente i connotati del tentato omicidio”. E’ quanto scrivono in un comunicato i militanti di Presidio Vicenza, la costola vicentina uscita da Forza Nuova che si dichiara pronta a scendere in strada già nelle prossime ore per far fronte al Far West in cui è ridotta la città di Vicenza.

“Siamo esterrefatti per quanto abbiamo avuto modo di apprendere da un video girato ieri da un cittadino in zona mercato nuovo. Un caso che assume i connotati di un vero e proprio tentato omicidio nei confronti di una persona anziana, colpita violentemente prima al volto e poi alla testa”, si legge nel comunicato. “queste seguenze violente e drammatiche non possono rimanere impunite. Annunciamo già che se l’individuo verrà rilasciato come avviene di solito, ci sentiremo legittimati a mettere fine a questa farsa sistematica che ci obbliga ad una giustizia fai da te”. “questi delinquenti”, prosegue il comunicato, “stanno bene dietro le sbarre, non per una notte. I cittadini non si devono più ridicolizzare e devono sentirsi garantiti dallo Stato e dalla magistratura”. “questo è un nuovo caso Willy solo che non ci è scappato il morto per puro caso, questo è un nuovo caso Willy solo che a terra è finito un nostro anziano che non avrà lo spazio mediatico e politico avuto dal povero ragazzo a Roma. Questo è un nuovo caso Willy che però grida altrettanta giustizia. Ci pensi la magistratura o ci penseranno i cittadini di Vicenza”.