Pesta la sua ex fuori dalla discoteca, si cerca 28enne

Una ragazza picchiata e un tunisino che si dilegua. E’ accaduto a Vicenza domenica mattina alle ore 7 in via Vecchia Ferriera nella zona dei locali notturni. A chiedere l’intervento della polizia di Stato di Vicenza è stata una donna bulgara che svolge le pulizie nel locale Kiss Kiss e che aveva notato un uomo nordafricano che si accaniva con violenza su una giovane donna. La vittima era rimasta a terra svenuta mentre l’uomo si era dileguato. Subito la giovane è stata soccorsa da alcune persone che l’hanno poi portata nel vicino locale Diavoli e Diamanti.

Sul posto è arrivata la polizia che ha intercettato e identificato la vittima, che presentava ferite al volto. E’ una ragazza italiana 31enne di origine marocchina residente a Vicenza che ha raccontato agli operatori di aver trascorso la notte all’interno della discoteca Kiss Kiss e all’alba, assieme ad un’amica (22enne italiana di origine marocchina residente a Tombolo) aveva accettato un passaggio dal suo ex fidanzato, un tunisino di 28 anni di cui ha fornito le generalità, che si trovava nello stesso luogo con un amico, anch’egli nordafricano.

I quattro sono saliti a bordo di una Dacia e si sono diretti verso viale Verona. I due uomini, secondo la ricostruzione della donna, hanno chiesto loro una prestazione sessuale e al rifiuto è stata colpita più volte al volto con schiaffi dall’ex fidanzato. Sono poi tornati in via Vecchia Ferriera dove il pestaggio è continuato con il coinvolgimento anche dell’amico, mentre l’altra ragazza si allontanava per chiedere aiuto. Sul posto oltre alla polizia è intervenuta un’ambulanza del Suem per medicarla. Ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni (trauma cranico e contusione al torace).

Ora è caccia al tunisino, 28enne con precedenti.