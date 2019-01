Peschiera dei Muzzi: inizia la rivoluzione

Nuova Bretella di Peschiera dei Muzzi, opera vicina alla partenza grazie anche al contributo della Provincia.

Ci siamo, Peschiera dei Muzzi avrà la sua bretella. Si tratta di un’opera fortemente voluta dall’Amministrazione e tanto attesa dagli abitanti della frazione del Comune di Sovizzo, che donerà maggiore sicurezza ad un centro abitato che negli anni è stato, suo malgrado, protagonista di alcuni gravi incidenti stradali. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova arteria stradale che devierà il traffico veicolare che si muove sulla Strada Provinciale 35 da e verso Castelgomberto, al di fuori di Peschiera dei Muzzi. Il tracciato della nuova bretella (visibile nell’immagine del progetto in allegato) inizierà con l’immissione attraverso una rotatoria da realizzarsi a monte dell’incrocio della S.P. 35 con via Valdimolino e via Pretta, e proseguirà poi verso nord aggirando come detto il centro abitato, per ricongiungersi poi con la S.P. 35 circa un chilometro dopo.

La realizzazione del nuovo tratto stradale sarà ora possibile anche grazie all’inserimento del progetto nella lista dei lavori a bilancio della Provincia di Vicenza. Quindi a fronte di una spesa complessiva prevista in 1.600.000 euro per la sua realizzazione, la stessa Provincia finanzierà l’opera con 1.000.000 di euro, mentre il restante sarà a carico del Comune di Sovizzo.

“Si tratta di un’importante opera viaria, fortemente voluta dalla nostra amministrazione – dichiara Marilisa Munari, Sindaco di Sovizzo -. La maggiore linearità del percorso permetterà una percorrenza in maggiore sicurezza di questa arteria stradale che punta in direzione di Gambugliano, facendo defluire il traffico fuori dal centro abitato, punto focale dell’idea alla base del progetto. La realizzazione della bretella permetterà infatti di mettere finalmente in sicurezza la località di Peschiera, teatro negli anni di diversi incidenti stradali, anche gravissimi, causati dall’alta velocità di transito dei veicoli su questo tratto di strada.”