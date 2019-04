Pesce d’aprile: l’Ospedale di Venezia diventa Hotel

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un volantino con l’annuncio di l’Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo di Venezia diventerà un albergo, dal nome “Grand Hotel Civil Venice”, con sconti sulla Spa agli utenti dell’Unità sanitaria locale. E’ il pesce d’aprile escogitato oggi dal gruppo “Venessia.com”, come forma di protesta nei confronti del possibile declassamento del nosocomio lagunare, allo studio da parte della Regione Veneto.

L’iniziativa segue un’assemblea pubblica che si è svolta ieri davanti all’ospedale, con alcune centinaia di cittadini che si sono radunati in campo SS. Giovanni e Paolo.

Due i volantini affissi nel centro storico lagunare; uno annuncia che dal primo maggio “cesseranno i servizi forniti dall’Ospedale civile” con l’apertura dell’albergo, e la firma dell’accordo italo-cinese “Belt and Road Initative”. Nel secondo, la facciata quattrocentesca dell’Ospedale viene sormontata dall’insegna dell'”Hotel Civile”, con tanto di quattro stelle. (ANSA).