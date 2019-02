Pescare Show, il paradiso degli amanti della pesca sportiva e nautica da diporto: tutte le informazioni

IEG: PESCARE SHOW 2019, UNA FORMULA VINCENTE CHE SI RINNOVA

Anche un innovativo layout tra le novità del Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto di Italian Exhibition Group, presentate in anteprima nel quartiere fieristico di Vicenza dal 23 al 25 febbraio 2019. Per un’esperienza sempre più ricca e coinvolgente.

Il mondo della pesca sportiva e della nautica da diporto si ritrova da sabato 23 a lunedì 25 febbraio 2019 a PESCARE SHOW, il Salone internazionale più atteso del settore, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) nel quartiere fieristico di Vicenza. Immancabile appuntamento con cui si apre la stagione della pesca, la manifestazione prepara un’edizione ricca di sorprese a partire dal layout che si rinnova per fare spazio ad un’offerta ancora più completa.

Il Padiglione 4, infatti, sarà interamente dedicato alla nautica da pesca e da diporto con Boating Show, ampliato per ospitare una spettacolare esposizione di imbarcazioni dalle prestazioni eccezionali. Nel padiglione con il più alto tasso di tecnologia i visitatori troveranno un “salone nel salone” grazie ai brand più rinomati del settore con i motori di ultima generazione e le dotazioni elettroniche più avanzate con cui equipaggiare i mezzi per la pesca in mare e in acqua dolce.

Confermato al padiglione 6 il Fly Fishing World, il paradiso degli amanti della Pesca a Mosca. Tra gli appuntamenti più attesi le dimostrazioni dal vivo di Fly Tying Experience durante le quali incontrare e vedere all’opera i venti migliori costruttori al mondo di esche artificiali e le prove di lancio del Fly Fishing organizzate nelle due casting pool, ogni mezz’ora, dalle aziende leader del settore. Grande entusiasmo anche per le attività dedicate ai giovani aspiranti pescatori della Scuola Italiana di Pesca a Mosca (S.I.M.).

Il meglio per ogni specialità, dallo Spinning alla Pesca al Colpo, dalla Pesca tradizionale al Big game e al Surf casting, saranno in mostra al Padiglione 7. I principali brand, le scuole più rinomate e le principali associazioni nazionali ed internazionali saranno impegnate in dimostrazioni, seminari e presentazioni nello scenografico Acquademo, l’acquario mobile che con i suoi 14 metri di lunghezza è il più grande in Europa. Anche quest’anno sarà allestito il FLW Pro Center con la possibilità di effettuare prove tecniche con i pro staff (testimonial) della Fishing League Worldwide (FLW) che in Italia organizza il campionato di bass fishing.

Tra i padiglioni 6 e 7 sarà allestita la Fishing Arena che ospiterà gli incontri con i testimonial internazionali, le premiazioni ufficiali della stagione sportiva appena conclusa, i seminari e i convegni con gli esperti del settore.

Il Pescare Shop, tappa irrinunciabile dello shopping sportivo per tutti i gusti e per tutte le tasche, si sposterà nel Padiglione 1 e continuerà anche nel Padiglione 2, dove troveranno spazio alcune interessanti mète del turismo alieutico, dai bacini di pesca della provincia di Vicenza e del Veneto a destinazioni extraeuropee ed esotiche come il Canada e Cuba. Un viaggio nella memoria, invece, quello proposto da Antipes, l’associazione italiana dei collezionisti che nella mostra-mercato dedicata alle Antiche Attrezzature da Pesca ripercorre la storia di questa disciplina sportiva attraverso rarità e curiosità dal mondo.

PESCARE SHOW, evento unico nel suo genere in Italia per le aziende, gli operatori professionali e gli appassionati della pesca sportiva e della nautica da diporto, da 20 anni presenta in anteprima le grandi novità dei top brand nazionali ed esteri con dimostrazioni, convegni e incontri di formazione, richiamando i principali produttori, importatori, retailer italiani ed esteri affiancati ad artigiani impegnati in creazioni uniche, oltre ad associazioni, scuole di pesca e visitatori da tutta Italia e d’oltralpe. Secondo il quadro tracciato nella scorsa edizione, il settore coinvolge in Italia 150 aziende della pesca sportiva, circa 1.500 punti vendita specializzati e 15.000 addetti per un giro d’affari stimato attorno ai 350 milioni di Euro (dati AC Nielsen). Vede inoltre crescere le community di giovani pescatori sportivi sensibili verso le tematiche della salvaguardia della fauna ittica e della tutela ambientale.

PESCARE SHOW

È il Salone internazionale della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group SpA. L’evento, aperto agli operatori del settore e al grande pubblico, ha cadenza annuale ed è giunto alla 20^ edizione.

Date: da sabato 23 febbraio a lunedì 25 febbraio 2019

Orari: 9.00 – 18.00, lunedì 9.00 – 16.00.

Biglietti: intero 17 euro; ridotto 13 euro (acquisto on-line, possessori di regolare licenza di pesca e ragazzi dai 6 ai 12 anni); ridotto 8 euro per gruppi di almeno 20 persone maggiori di 5 anni; gratuito per bambini under 6, persone con disabilità e accompagnatori.

Maggiori informazioni: www.pescareshow.it, info@pescareshow.it, www.facebook.com/pescare.show