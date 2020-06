Persiste il maltempo in Veneto: forti perturbazioni

In Veneto permane ancora residua fase di instabilità, con qualche rovescio e temporale. Sono possibili nel pomeriggio fenomeni localmente intensi, con forti rovesci e grandinate, sulla pianura e sulle zone pedemontane: tuttavia la diffusione dei fenomeni e il rischio di temporali intensi risulta minore rispetto ai giorni precedenti. Dal tardo pomeriggio e in serata tendenza ad attenuazione e cessazione dei fenomeni.

In considerazione dell’evolversi della situazione meteorologica il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha diramato un avviso di criticità per la rete idraulica secondaria (fognature e corsi d’acqua minori) per tutti i bacini idrografici del Veneto, ad eccezione di quello dell’Alto Piave (Belluno). Nei bacini del Piave Pedemontano, dell’Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, dell’Adige-Garda e Monti Lessini e del Basso Brenta e Bacchiglione, in caso di temporali, sono possibili anche fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico.