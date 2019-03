Perseguita i famigliari nonostante i divieti: arrestato

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

I Carabinieri della Stazione di Lonigo hanno arrestato ieri Pasquale Brunello, 51enne, residente a Lonigo e da tempo senza fissa dimora. L’uomo ad ottobre era stato indagato in stato di libertà dai militari della locale Stazione per atti persecutori nei confronti dei familiari conviventi. Per questo motivo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza è stata a richiesta una misura cautelare che, da dicembre, era stata attuata con il divieto di dimora nel comune di Lonigo.

L’arrestato invece, in questi mesi, ha violato più volte i divieti, continuando a perseguitare i familiari. Ieri è stato quindi arrestato.