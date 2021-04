Perquisizione a casa: 21enne nei guai per detenzione di stupefacente

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella mattinata di oggi, intorno alle 7 del mattino, un cittadino russo nato nel 1999 è stato denunciato per detenzione illecita di stupefacente da parte degli uomini delle volanti della Questura di Vicenza.

I poliziotti si sono recati oggi a casa di D.I., queste le iniziali dell’indagato, per eseguire una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Arrivati con i cani antidroga della Guardia di Finanza di Vicenza, gli agenti della Questura hanno dato il via alla perquisizione, trovando nell’abitazione dell’indagato 18 grammi di marijuana e denaro contante per un valore di circa 2.179 euro.

La sostanza è stata analizzata dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e in seguito sequestrata assieme a tutto il materiale rinvenuto. D.I. è stato condotto negli uffici di viale Mazzini per gli accertamenti del caso e successivamente indagato per detenzione illecita di stupefacente.