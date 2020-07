Permessi Ztl, fino al 31 luglio i rinnovi “straordinari”

Si sta concludendo in questi giorni il periodo di rinnovo “straordinario” dei permessi Ztl in scadenza durante il periodo del lockdown per le categorie attività lavorative, residenti, dimoranti, detentori di posto auto, speciali, enti.

Il termine ultimo per poter rinnovare tali tipologie di permessi è venerdì 31 luglio 2020.

Si invita chi non avesse ancora proceduto a rinnovare il proprio permesso a prenotare entro il 31 luglio

Da lunedì 3 agosto 2020 lo Sportello Ztl di piazza Biade tornerà, fino a fine anno, al normale calendario di rinnovi, per le categorie nucleo monofamiliare, deroghe e manutentori.

I rinnovi di queste categorie possono avvenire solo attraverso la prenotazione online dell’appuntamento da richiedere al link:

Per informazioni telefonare allo 0444 221150 (lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10) o scrivere alla email permessi.circolazione@comune.vicenza.it