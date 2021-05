Perdono il sentiero, soccorse due escursioniste

Attorno alle 13.20, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Verona, per due escursioniste che avevano perso la traccia del sentiero in Valsorda e non riuscivano più ad orientarsi. Risaliti alla posizione tramite Whatsapp e avuta di seguito la conferma delle coordinate dopo una geolocalizzazione, un soccorritore, che si trovava nelle vicinanze, è sceso a piedi da Malga Biancari, mentre un secondo tecnico partiva in fuoristrada da Verona. Una volta individuate e raggiunte, le due ragazze – entrambe ventinovenni di Ravenna – che si trovavano più a valle rispetto all’intinerario corretto, sono state riaccompagnate sul sentiero e da lì alla loro auto.