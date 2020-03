Perdiamo 45 ore in un anno per decidere quale serie TV guardare

Due giorni l’anno persi o, meglio, dedicati alla considerazione e alla decisione. L’inquietante statistica è stata diffusa da un rapporto Nielsen (un’azienda globale di misurazione e analisi dati sui consumatori e sui mercati).

I dati si riferiscono al pubblico americano, ma non sono da considerarsi lontani da quelli degli altri Paesi. Un adulto americano medio impiega circa 7,4 minuti al giorno per prendere la decisione di cosa vedere nei servizi di streaming . Ciò significa 45 ore all’anno per la ‘decisione’. La cifra varia in base all’età: i giovani adulti (tra i 18 ei 34 anni) trascorrono in media 9,4 minuti, mentre quelli dai 35 ai 54 anni perdono 8,4 minuti mentre sfogliano il contenuto. Quelli sopra i 55 anni, invece, sono quelli che hanno meno pazienza e se ne vanno dopo cinque minuti. Dopo quel tempo, il 21% degli utenti lascia senza aver scelto nulla e il 58% degli intervistati ha affermato che molto probabilmente, se non trovano nulla che li attiri, finiscono per sintonizzarsi su uno dei canali tradizionali e, quindi, vedendo ciò che un’altra persona – un programmatore – ha deciso.

La scorsa settimana Netflix ha aggiunto nel suo menu di accesso un elenco dei programmi più popolari in ogni paese (secondo loro), per aiutare lo spettatore.