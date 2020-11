Perde la testa mentre fa la fila all’Ulss e fa uscire le persone in attesa: denunciato 40enne

Mattinata movimentata al centro prenotazioni dell’Ulss 7 Pedemontana di via Panica 17 a Marostica.

Un uomo, A.D. 40enne albanese è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Marostica per interruzione di Pubblico Servizio. L’uomo, operaio residente a Bressanvido ma domiciliato a Sandrigo, verso le 9, è andato in escandescenze interrompendo il servizio degli addetti alle prenotazioni ed allontanando fuori dalla sala di aspetto gli altri utenti in attesa del proprio turno perché pretendeva l’immediato rilascio delle tessere sanitarie per i suoi familiari. L’intervento dei carabinieri ha fatto desistere l’uomo dal comportamento esagitato e ha consentito la ripresa della normale attività del servizio dell’Ulss.