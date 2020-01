Perde il lavoro, deruba la ragazza e perde anche lei: giovane vicentino denunciato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Una reazione forse eccessiva alla perdita del lavoro gli ha fatto perdere nel giro di poche ore anche la ragazza. Protagonista un vicentino di 25 anni (iniziali A.A.) residente in Riviera Berica.

Stamane all’alba è stato notato da una guardia giurata di passaggio in Riviera, mentre si trovava a bordo di un’auto ferma. Il vigilante, mentre stava transitando in zona Tormeno, ha notato una Toyota Yaris ferma sul marciapiedi con vetri rotti di fanali vicino.

A bordo il giovane che, alla vista del vigilante, gli ha chiesto di dargli un passaggio, pregandolo di non chiamare la polizia. La guardia giurata ha dovuto però chiamare la sua centrale operativa, che a sua volta ha dovuto allertare il 113, per cui il giovane ha deciso di dileguarsi prima dell’arrivo dei poliziotti, lasciando il mezzo abbandonato.

Gli agenti delle volanti si sono portati sul posto. A fare chiarezza è giunta poco dopo la ragazza del 25enne, a piedi, che ha ricostruito quanto accaduto.

Il giorno prima A.A., ha ricevuto la notizia di non essere stato assunto in un esercizio commerciale di Vicenza dopo un periodo di prova. Scoraggiato, aveva chiesto alla ragazza di fermarsi da lui. La giovane, trentenne del Padovano, che lavora in un centro commerciale di Vicenza, aveva accettato.

I problemi sono iniziati dopo cena quando il giovane si è assentato dicendo di andare a trovare un amico. Sarebbe tornato dopo un quarto d’ora, ma in realtà è tornato dopo tre ore, molto agitato e nervoso, chiedendole di prestargli dei soldi. Ne è nato un litigio dopo il quale lei ha deciso di andare a dormire e lui di stare sveglio.

A quel punto A.A., secondo il racconto della ragazza, si è allontanato senza dire dove andava, salvo poi chiamare la ragazza alle 6 di mattina, in stato di agitazione, farfugliando e facendo capire di avere avuto un incidente.

La ragazza, nel tentativo di andare a cercarlo, ha scoperto di essere stata chiusa a chiave in casa e che la sua borsa con pochi soldi, documenti e carte di credito, era scomparsa.

E’ riuscita comunque ad uscire dall’abitazione aprendo una porta finestra ed è andata a cercarlo assieme alla madre di lui, fino a che non ha trovato la polizia vicino all’auto abbandonata. Portata in questura, ha deciso di denunciarlo per furto.

Anche A.A., trovato poco dopo mentre camminava, è stato portato in questura. Altri provvedimenti amministrativi a suo carico saranno presi per aver guidato senza patente. Gli era stata, infatti, revocata tempo fa.