Perde il controllo dello scooter in rotatoria: grave

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Grave incidente stamattina a Montecchio Maggiore: un motociclista a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo e, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro le protezioni della rotatoria di via Molinetto. Intervenuto l’elisoccorso del 118, l’uomo è stato intubato e trasferito all’ospedale di Vicenza. Sul posto anche i Carabinieri.